Supertyfoon Ragasa richt zware schade aan in China en trekt nu richting Vietnam

Supertyfoon Ragasa, de krachtigste tropische cycloon van 2025, heeft grote schade veroorzaakt
in Zuid-China en Hongkong voordat hij verzwakt richting Vietnam trok. Maandag bereikte de
storm windsnelheden tot 265 km/u, leidde tot overstromingen, infrastructuurschade en honderden
gewonden.
In de Chinese provincie Guangdong werden meer dan 50.000 bomen omvergeblazen en ruim
56.000 huishoudens zaten zonder stroom. In Hongkong, waar tyfoonwaarschuwing niveau 3 van
kracht bleef, raakten meer dan 100 mensen gewond. Honderden vluchten werden geannuleerd,
terwijl de luchthaven vanaf donderdag geleidelijk weer openging. Kleuterscholen en sommige
basisscholen bleven gesloten. In Macau gingen beelden rond van bewoners die ondanks
waarschuwingen in overstroomde straten gingen vissen.
Ragasa trekt nu als verzwakte tropische storm westwaarts langs de zuidkust van China richting
Vietnam. De Vietnamese autoriteiten bereiden zich voor op zware regenval en overstromingen.
Premier Phạm Minh Chính gaf opdracht om dammen, ziekenhuizen en andere kritieke
infrastructuur te beschermen en zoek- en reddingsoperaties voor te bereiden. Vluchten werden
geannuleerd of verplaatst en bomen gesnoeid om schade door wind te beperken.
Ook andere landen werden getroffen: in Taiwan eiste de storm 14 levens, terwijl 33 mensen nog
vermist worden. Honderden bewoners werden geëvacueerd en lokale autoriteiten voeren
zoekacties uit. Overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten aanzienlijke schade,
waaronder het wegspoelen van een brug in Hualien. In de Filipijnen vielen minstens 11 doden en
raakten meer dan 17.500 mensen ontheemd. Scholen en overheidskantoren werden gesloten en
binnenlandse vluchten geannuleerd.
De situatie blijft kritiek. Lokale autoriteiten adviseren bewoners in de getroffen gebieden de
instructies strikt op te volgen en zich voor te bereiden op verdere evacuaties en noodmaatregelen.