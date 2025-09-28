Supertyfoon Ragasa richt zware schade aan in China en trekt nu richting Vietnam

Supertyfoon Ragasa, de krachtigste tropische cycloon van 2025, heeft grote schade veroorzaakt

in Zuid-China en Hongkong voordat hij verzwakt richting Vietnam trok. Maandag bereikte de

storm windsnelheden tot 265 km/u, leidde tot overstromingen, infrastructuurschade en honderden

gewonden.

In de Chinese provincie Guangdong werden meer dan 50.000 bomen omvergeblazen en ruim

56.000 huishoudens zaten zonder stroom. In Hongkong, waar tyfoonwaarschuwing niveau 3 van

kracht bleef, raakten meer dan 100 mensen gewond. Honderden vluchten werden geannuleerd,

terwijl de luchthaven vanaf donderdag geleidelijk weer openging. Kleuterscholen en sommige

basisscholen bleven gesloten. In Macau gingen beelden rond van bewoners die ondanks

waarschuwingen in overstroomde straten gingen vissen.

Ragasa trekt nu als verzwakte tropische storm westwaarts langs de zuidkust van China richting

Vietnam. De Vietnamese autoriteiten bereiden zich voor op zware regenval en overstromingen.

Premier Phạm Minh Chính gaf opdracht om dammen, ziekenhuizen en andere kritieke

infrastructuur te beschermen en zoek- en reddingsoperaties voor te bereiden. Vluchten werden

geannuleerd of verplaatst en bomen gesnoeid om schade door wind te beperken.

Ook andere landen werden getroffen: in Taiwan eiste de storm 14 levens, terwijl 33 mensen nog

vermist worden. Honderden bewoners werden geëvacueerd en lokale autoriteiten voeren

zoekacties uit. Overstromingen en aardverschuivingen veroorzaakten aanzienlijke schade,

waaronder het wegspoelen van een brug in Hualien. In de Filipijnen vielen minstens 11 doden en

raakten meer dan 17.500 mensen ontheemd. Scholen en overheidskantoren werden gesloten en

binnenlandse vluchten geannuleerd.

De situatie blijft kritiek. Lokale autoriteiten adviseren bewoners in de getroffen gebieden de

instructies strikt op te volgen en zich voor te bereiden op verdere evacuaties en noodmaatregelen.