SHATA Introduceert ‘Pramisi’ voor Duurzaam Toerisme en Afvalvermindering

Op Wereldtoerismedag lanceert de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) het
SHATA Pramisi Sustainable Pledge Program. Het initiatief stelt horeca- en toerismebedrijven in
staat zich te verbinden aan concrete stappen voor recycling en afvalreductie, met als doel een
schoner en duurzamer Suriname.
Volgens SHATA groeit binnen de sector het besef dat wegwerpbakjes, PET-flessen en blik
schadelijk zijn voor het milieu. Het programma biedt bedrijven praktische richtlijnen om hun
bedrijfsvoering groener te maken, en SHATA zal de voortgang systematisch monitoren.
Het initiatief krijgt steun van milieuorganisaties zoals SuReSur, dat sinds 2015 recyclingbakken
plaatst in verschillende districten, en Limbo Teego, dat bewustwording creëert over vervuiling
van de Boven-Surinamerivier. SuReSur-voorzitter Glenn Ramdjan benadrukt ook de rol van de
overheid: regelgeving die producenten en importeurs verplicht ingezamelde verpakkingen terug
te nemen kan bijdragen aan effectieve afvalreductie en schonere buurten.