SHATA Introduceert ‘Pramisi’ voor Duurzaam Toerisme en Afvalvermindering

Op Wereldtoerismedag lanceert de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) het

SHATA Pramisi Sustainable Pledge Program. Het initiatief stelt horeca- en toerismebedrijven in

staat zich te verbinden aan concrete stappen voor recycling en afvalreductie, met als doel een

schoner en duurzamer Suriname.

Volgens SHATA groeit binnen de sector het besef dat wegwerpbakjes, PET-flessen en blik

schadelijk zijn voor het milieu. Het programma biedt bedrijven praktische richtlijnen om hun

bedrijfsvoering groener te maken, en SHATA zal de voortgang systematisch monitoren.

Het initiatief krijgt steun van milieuorganisaties zoals SuReSur, dat sinds 2015 recyclingbakken

plaatst in verschillende districten, en Limbo Teego, dat bewustwording creëert over vervuiling

van de Boven-Surinamerivier. SuReSur-voorzitter Glenn Ramdjan benadrukt ook de rol van de

overheid: regelgeving die producenten en importeurs verplicht ingezamelde verpakkingen terug

te nemen kan bijdragen aan effectieve afvalreductie en schonere buurten.