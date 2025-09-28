Protesten en Diplomatie: Woede over Netanyahu’s VN-toespraak over Gaza

Duizenden New Yorkers protesteerden vrijdag tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu

tijdens zijn toespraak op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Terwijl

demonstranten door de straten van de stad marcheerden, verlieten tientallen delegaties de zaal bij

aanvang van zijn toespraak.

De protesten richtten zich op Netanyahu’s beleid in Gaza en het arrestatiebevel dat het

Internationaal Strafhof (ICC) vorig jaar tegen hem uitvaardigde. Al-Sharif Nassef, deelnemer aan

de demonstraties, noemde het een “schande” dat Netanyahu in New York was in plaats van in

Den Haag om verantwoording af te leggen. Verschillende demonstranten zwaaiden met

Palestijnse vlaggen en scandeerden leuzen als “Free Palestine” en “arms embargo now”.

Tegelijkertijd bespraken diplomaten uit 24 landen tijdens een bijeenkomst van de zogenaamde

Haagse Groep concrete maatregelen tegen Israël, waaronder sancties, vanwege de bijna twee jaar

durende aanval op Gaza. De Palestijnse ambassadeur bij de VN, Riyad Mansour, drong aan op

tastbare acties om verdere slachtoffers te voorkomen en riep op tot internationale steun voor de

genocidezaak tegen Israël.

In de VN-zaal was de reactie op Netanyahu gemengd. Een deel van de aanwezigen

applaudisseerde, terwijl veel delegaties de zaal verlieten. Het kantoor van Netanyahu meldde dat

zijn toespraak live werd uitgezonden via de telefoons van Gaza-bewoners, een stap die vragen

opriep over de ethiek van het gebruik van technologie tegen een belegerde bevolking.

De Algemene Vergadering van de VN komt samen te midden van groeiende internationale

verontwaardiging over de situatie in Gaza. Westerse bondgenoten van Israël erkenden dit jaar

bovendien de staat Palestina, terwijl internationale diplomaten benadrukken dat concrete

maatregelen noodzakelijk zijn om verdere humanitaire tragedies te voorkomen.