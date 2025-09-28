Marie Levens spreekt in Brazilië over digitale innovatie en democratie in onderwijs

Ex-minister van Onderwijs Marie Levens is een van de sprekers op het Internationaal

Wetenschappelijk Onderwijs Congres in Recife, Brazilië, dat van 30 september tot en met 3

oktober plaatsvindt. Het congres brengt universiteiten uit Brazilië en andere landen samen en

staat dit jaar in het teken van democratie, internationale samenwerking en geopolitiek in het

hoger onderwijs.

Levens, eerder onderscheiden in Zwitserland voor haar bijdrage aan de internationalisering van

wetenschappelijk onderwijs, zal tijdens haar toespraak vooral ingaan op digitale innovatie. Ze

put uit haar ervaring met het OAS Educational Portal of the Americas, waarmee duizenden

leerkrachten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied digitaal konden bijscholen en

certificaten behalen.

Volgens Levens is digitalisering een krachtig middel dat niet alleen het onderwijs transformeert,

maar ook de samenleving beïnvloedt. “Digitale innovatie is niet neutraal. Het bepaalt hoe we

leren, werken en deelnemen in de samenleving,” benadrukt ze. Universiteiten spelen volgens

haar een sleutelrol in het beschermen van democratie en het voorkomen van uitsluiting en

desinformatie.

Het congres behandelt verder thema’s als migratie, ethiek, kunstmatige intelligentie,

klimaatverandering, voedselzekerheid, armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. Levens

heeft aangegeven haar bevindingen en voorstellen na terugkeer te willen