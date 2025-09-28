Marie Levens spreekt in Brazilië over digitale innovatie en democratie in onderwijs

Ex-minister van Onderwijs Marie Levens is een van de sprekers op het Internationaal
Wetenschappelijk Onderwijs Congres in Recife, Brazilië, dat van 30 september tot en met 3
oktober plaatsvindt. Het congres brengt universiteiten uit Brazilië en andere landen samen en
staat dit jaar in het teken van democratie, internationale samenwerking en geopolitiek in het
hoger onderwijs.
Levens, eerder onderscheiden in Zwitserland voor haar bijdrage aan de internationalisering van
wetenschappelijk onderwijs, zal tijdens haar toespraak vooral ingaan op digitale innovatie. Ze
put uit haar ervaring met het OAS Educational Portal of the Americas, waarmee duizenden
leerkrachten in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied digitaal konden bijscholen en
certificaten behalen.
Volgens Levens is digitalisering een krachtig middel dat niet alleen het onderwijs transformeert,
maar ook de samenleving beïnvloedt. “Digitale innovatie is niet neutraal. Het bepaalt hoe we
leren, werken en deelnemen in de samenleving,” benadrukt ze. Universiteiten spelen volgens
haar een sleutelrol in het beschermen van democratie en het voorkomen van uitsluiting en
desinformatie.
Het congres behandelt verder thema’s als migratie, ethiek, kunstmatige intelligentie,
klimaatverandering, voedselzekerheid, armoedebestrijding en sociale rechtvaardigheid. Levens
heeft aangegeven haar bevindingen en voorstellen na terugkeer te willen