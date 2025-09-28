VGWA verhoogt waakzaamheid tegen luchtwegvirussen

  • September 28, 2025

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VGWA) versterkt de monitoring van
luchtwegvirussen, zoals influenza, om Suriname beter te beschermen tegen
gezondheidsrisico’s. Influenzamonsters worden continu verzameld en geanalyseerd, met
ondersteuning van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en WHO-
referentielaboratoria.

In oktober wordt een One Health-oefening gehouden om de samenwerking tussen menselijke,
dierlijke en milieugezondheid te testen. Dit principe erkent dat de gezondheid van mens, dier
en milieu nauw verbonden is en bereidt het systeem voor op snelle, gecoördineerde acties bij
nieuwe virusdreigingen.

