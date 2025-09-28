VGWA verhoogt waakzaamheid tegen luchtwegvirussen

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VGWA) versterkt de monitoring van

luchtwegvirussen, zoals influenza, om Suriname beter te beschermen tegen

gezondheidsrisico’s. Influenzamonsters worden continu verzameld en geanalyseerd, met

ondersteuning van de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) en WHO-

referentielaboratoria.

In oktober wordt een One Health-oefening gehouden om de samenwerking tussen menselijke,

dierlijke en milieugezondheid te testen. Dit principe erkent dat de gezondheid van mens, dier

en milieu nauw verbonden is en bereidt het systeem voor op snelle, gecoördineerde acties bij

nieuwe virusdreigingen.