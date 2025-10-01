Dubbele dreiging: Imelda en Humberto naderen Caribisch gebied en VS-kust

Het Caribisch gebied en de zuidoostkust van de Verenigde Staten bereiden zich voor op zware

weersomstandigheden door tropische storm Imelda en orkaan Humberto.

In de Bahama’s zijn scholen en overheidskantoren gesloten en geldt een tropische

stormwaarschuwing voor Great Abaco, Grand Bahama en omliggende eilanden. Imelda, met

windsnelheden tot 100 km/u, trok maandag langs de noordelijke eilanden en wordt volgens het

National Hurricane Center (NHC) binnen 24 uur verwacht uit te groeien tot een orkaan.

In Cuba veroorzaakte de storm hevige regenval en aardverschuivingen in Santiago de Cuba,

waarbij een 60-jarige man om het leven kwam. Ruim 1.300 mensen werden geëvacueerd;

hulpdiensten leveren voedsel en drinkwater in de zwaarst getroffen regio’s.

Tegelijkertijd draait orkaan Humberto, een categorie 4-storm met windsnelheden tot 220 km/u,

nabij Bermuda, waar een orkaanwaarschuwing van kracht is. Meteorologen verwachten dat

Humberto de koers van Imelda zal beïnvloeden via het zeldzame Fujiwhara-effect, waardoor

Imelda naar het oostnoordoosten zal afbuigen, weg van de VS-kust.

Toch blijven North en South Carolina alert op zware regen en windstoten; de gouverneurs

hebben noodtoestanden uitgeroepen en reddingsteams paraat gezet. Ook in Georgia zijn

voorzorgsmaatregelen getroffen.

Hoewel Florida geen directe klap verwacht, zorgen de hoge golven al voor aangespoelde

zeeschildpadjes op Juno Beach. Ondertussen blijft de bezorgdheid over de Bahama’s groot, waar

de wonden van orkaan Dorian (2019) nog niet geheeld zijn.