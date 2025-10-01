President Simons kondigt investeringen in onderwijs, leerkrachten en nationaalvoedingsprogramma aan

President Jennifer Simons heeft dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) het onderwijs
bestempeld als sleutel tot vooruitgang en sociale rechtvaardigheid. Ze benadrukte dat geen enkel
kind achterblijft, ongeacht de geboorteplaats.
Het schooljaar zal vanaf 2026 elk jaar ordelijk beginnen op 1 oktober, met duidelijke procedures
voor leerkrachten, transport en leermiddelen. Daarnaast wordt een meerdaagse
onderwijsconferentie georganiseerd om een nieuw onderwijssysteem en een integrale
onderwijswet met financieringsmodellen te ontwikkelen.
De regering wil het nationaal schoolvoedingsprogramma structureel invoeren als fundamenteel
recht, zodat het bijdraagt aan leerprestaties, aanwezigheid, gezondheid en welzijn van de
leerlingen.
Verder worden aanzienlijke investeringen gedaan in schoolgebouwen, transport en digitale
leeromgevingen. Technisch en beroepsonderwijs wordt uitgebreid en afgestemd op de behoeften
van het bedrijfsleven, zoals olie- en gasindustrie. Ook het hoger onderwijs krijgt meer focus op
onderzoek, innovatie en internationale samenwerking.
Het lerarenkorps wordt versterkt via een nationaal programma voor permanente educatie en
vakinhoudelijke nascholing, met een meerjarig beloningskader dat salarissen moderniseert en
regionale achterstanden wegwerkt.