President Simons kondigt investeringen in onderwijs, leerkrachten en nationaalvoedingsprogramma aan

President Jennifer Simons heeft dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA) het onderwijs

bestempeld als sleutel tot vooruitgang en sociale rechtvaardigheid. Ze benadrukte dat geen enkel

kind achterblijft, ongeacht de geboorteplaats.

Het schooljaar zal vanaf 2026 elk jaar ordelijk beginnen op 1 oktober, met duidelijke procedures

voor leerkrachten, transport en leermiddelen. Daarnaast wordt een meerdaagse

onderwijsconferentie georganiseerd om een nieuw onderwijssysteem en een integrale

onderwijswet met financieringsmodellen te ontwikkelen.

De regering wil het nationaal schoolvoedingsprogramma structureel invoeren als fundamenteel

recht, zodat het bijdraagt aan leerprestaties, aanwezigheid, gezondheid en welzijn van de

leerlingen.

Verder worden aanzienlijke investeringen gedaan in schoolgebouwen, transport en digitale

leeromgevingen. Technisch en beroepsonderwijs wordt uitgebreid en afgestemd op de behoeften

van het bedrijfsleven, zoals olie- en gasindustrie. Ook het hoger onderwijs krijgt meer focus op

onderzoek, innovatie en internationale samenwerking.

Het lerarenkorps wordt versterkt via een nationaal programma voor permanente educatie en

vakinhoudelijke nascholing, met een meerjarig beloningskader dat salarissen moderniseert en

regionale achterstanden wegwerkt.