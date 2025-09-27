Woningbrand in Bomaweg vermoedelijk door Navratri-ritueel

Dinsdagavond heeft een felle brand een hoogbouwwoning aan de Bomaweg grotendeels verwoest. Er vielen geen persoonlijke gewonden.

Volgens de bewoners ontstond de brand nadat de vrouw des huizes een dia en wierook had aangestoken in de bovenwoning als onderdeel van een Navratri-ritueel. Toen zij later terugging naar boven, merkte zij rookontwikkeling op bij de trap. Direct werden politie en brandweer ingeschakeld.

De brandweer kon niet voorkomen dat de bovenwoning volledig en de benedenwoning gedeeltelijk in vlammen opging. De vrouw vermoedt dat de brand is ontstaan door de dia die op een houten vloer was geplaatst.