SLM-toestel PZ-TCV tijdelijk uit dienst voor groot onderhoud in Peru

De Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) meldt dat PZ-TCV (Boeing 737-800) is vertrokken naar Lima, Peru, voor een geplande C-check, een van de meest uitgebreide onderhoudsbeurten in de luchtvaart. Tijdens deze controle worden vrijwel alle onderdelen van het vliegtuig, van romp en vleugels tot cabinesystemen en motoren, grondig geïnspecteerd en indien nodig gereviseerd.

Het toestel zal naar verwachting ongeveer twee maanden buiten dienst zijn. Volgens SLM blijft de continuïteit van de vluchten gewaarborgd, doordat de planning is aangepast. Met dit onderhoud investeert de maatschappij in veiligheid, betrouwbaarheid en naleving van internationale luchtvaartstandaarden, en wordt de operationele levensduur van het toestel verlengd.