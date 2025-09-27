Suriname en Bhutan versterken partnerschap rond klimaat en duurzame ontwikkeling

President Jennifer Simons heeft tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties een ontmoeting gehad met de premier van Bhutan, Tshering Tobgay. Beide leiders prezen elkaars inzet op het gebied van duurzame ontwikkeling en klimaatvriendelijk beleid. Suriname en Bhutan behoren tot de weinige landen die zowel High Forest, Low Deforestation (HFLD) als koolstofnegatief zijn, wat een belangrijke basis vormt voor gezamenlijke internationale actie.

Tijdens het overleg bespraken de landen het versterken van de bilaterale samenwerking, waaronder diplomatieke betrekkingen en mogelijkheden in landbouw, toerisme, olie- en gassector en bosbeheer. President Simons benadrukte het investeringspotentieel van Suriname en sprak haar belangstelling uit om te leren van Bhutans duurzame economische modellen, zoals eco-toerisme, kleinschalige industrieën en groene technologieën.

Ook werd de multilaterale agenda besproken. Beide landen spelen een actieve rol in de internationale klimaatalliantie van koolstofneutrale en koolstofnegatieve staten. Simons benadrukte het belang van tropisch bosbehoud en riep de internationale gemeenschap op om beloften om te zetten in concrete actie, zodat landen als Suriname en Bhutan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen kunnen behalen. Ze kijkt uit naar verdere dialoog tijdens de AVVN en de komende COP-30 klimaattop in Brazilië.