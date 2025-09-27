President Simons ondersteunt CARICOM Tien Punten Programma voor reparaties

Tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft president Jennifer Simons zich publiekelijk uitgesproken voor Reparatory Justice en het CARICOM Tien Punten Programma. Volgens Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, gaat dit verder dan financiële compensatie en omvat het erkenning, herstel, onderwijs en ontwikkeling.

Simons benadrukte dat het tijd is om het programma stevig te verankeren in Suriname. De commissie werkt aan diverse initiatieven, waaronder de Afro-Caribische Educatie Academie, die vanaf 25 oktober kinderen en volwassenen bewust wil maken van Surinaamse geschiedenis, cultuur en zelfredzaamheid. Het doel is reparaties te vertalen van politieke intentie naar een breed maatschappelijk gedragen beweging.