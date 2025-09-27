Coronie eert 60 jaar historische raketlanceringen met miniatuurraket

In Totness, Coronie, werd op woensdag 24 september 2025 een bijzonder eerbetoon gehouden aan de vier raketlanceringen van september 1965, uitgevoerd door NASA, de Universiteit van Utrecht en het KNMI. Destijds werden de raketten ingezet om zwaartekrachtmetingen en windstromen in de hoge atmosfeer te onderzoeken.

De Amerikaanse ambassade schonk ter herdenking een miniatuur van de Nike Apache-raket aan het district. Het model, onthuld door ambassadeur Robert Faucher en districtscommissaris Remi Tarnadi, is nu te zien in het multifunctioneel centrum van Totness. Faucher benadrukte het belang van samenwerking en wetenschappelijke nieuwsgierigheid: “Deze raket herinnert ons aan de bijdrage van Coronie aan de wetenschap en kan toekomstige astronauten inspireren. We wensen hen Godspeed!”

Kenneth Masé, die de lanceringen destijds meemaakte, vertelde dat de lokale bevolking aanvankelijk bang was voor de raketten, maar dat de succesvolle lanceringen al snel opluchting en trots brachten. Vandaag herinnert weinig nog aan de historische site, maar het miniatuurobject brengt de pioniersprestatie weer tot leven.