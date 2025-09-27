IDB-workshops ondersteunen hervorming luchtvaartsector

De Werkgroep Luchtvaartsector werkt samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB) aan duurzame oplossingen voor de Surinaamse luchtvaart. In dit kader worden workshops georganiseerd die praktische tools bieden om de sector te versterken.

Tijdens de derde sessie, op 25 september bij het OKB, benadrukte IDB-expert Andy Ricover het belang van een duidelijke scheiding tussen beleid, regulering, operaties en ongevallenonderzoek. Hij pleitte ook voor een onafhankelijke Air Navigation Service Provider.

Volgens Damiènne Lansdorf van CASAS kampt de sector met juridische, organisatorische en financiële problemen die structureel moeten worden aangepakt. Binnen zes maanden moeten de eerste hervormingen starten, met als doel dat Suriname binnen twee jaar weer voldoet aan internationale standaarden.