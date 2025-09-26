Lichaam van vermiste 14-jarige tiener gevonden bij OWOS

  • September 26, 2025

De politie van het bureau Paranam heeft dinsdag het lichaam geborgen van de 14-jarige A.C., die
sinds zondag 21 september vermist was. Het lichaam werd gevonden langs de
Powakka/Paratjima-kreek ter hoogte van recreatieoord OWOS.

Volgens de politie was A.C. die dag samen met een vriend naar OWOS gegaan. Toen de vriend
A.C. niet meer kon vinden, keerde hij de volgende dag terug naar Paramaribo en meldde de
vermissing bij de familie, die direct aangifte deed bij het politiebureau Santodorp.

Een familielid identificeerde het aangespoelde lichaam als dat van de tiener. Een arts stelde
officieel de dood vast en er zijn geen tekenen van een misdrijf waargenomen. In opdracht van het
Openbaar Ministerie is het lichaam overgedragen aan de nabestaanden.

