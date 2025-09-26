Suriname en Venezuela bevestigen gezamenlijke inzet voor vrede en samenwerking

Waarnemend president Gregory Rusland ontving op dinsdag 23 september 2025 de Venezolaanse

ambassadeur Ayerim Flores Rivas voor een overleg over de regionale samenwerking. Tijdens het

gesprek bevestigden Suriname en Venezuela hun gedeelde inzet voor vrede, dialoog en duurzame

ontwikkeling in de regio.

Rusland benadrukte het belang van een vreedzame en constructieve dialoog rond het

grensvraagstuk tussen Venezuela en Guyana. Ambassadeur Rivas gaf aan dat haar regering bij

besluitvorming steeds oog heeft voor de veiligheid van zowel de eigen bevolking als de regio,

meldt het Directoraat Volkscommunicatie.

Als teken van versterkte bilaterale betrekkingen is vicepresident Rusland uitgenodigd voor een

officieel bezoek aan de toerismebeurs in Venezuela in november.