Suriname en Nederland zetten stappen naar hechtere samenwerking

President Jennifer Simons heeft op 25 september, tijdens de 80ste Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties (AVVN) in New York, een ontmoeting gehad met de Nederlandse premier Dick

Schoof. In het gesprek benadrukten beide regeringsleiders het belang van het verder versterken

van de historische en hechte band tussen Suriname en Nederland. President Simons kondigde aan

dat het proces is gestart om de Surinaamse diplomatieke vertegenwoordiging weer op het niveau

van ambassadeur te brengen.

Naast de bilaterale relatie werd ook de multilaterale samenwerking besproken. De president wees

op de waarde van wederzijdse ondersteuning in internationale fora, waaronder de EU, en vroeg

om steun van Nederland op het gebied van luchtvaart en klimaatverandering.

Premier Schoof gaf aan dat Nederland de relatie met Suriname hoog in het vaandel draagt en liet

weten graag aanwezig te zullen zijn bij de viering van 50 jaar onafhankelijkheid op 25 november.

Beide leiders spraken verder over het intensiveren van de samenwerking op terreinen als handel,

economie, landbouw, toerisme en onderwijs.