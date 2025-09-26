Mishandeling en bedreiging van 18-jarig meisje met verspreiding video

Een 18-jarig meisje in Suriname heeft aangifte gedaan van mishandeling, bedreiging en

vernieling door een groep van vijf jongeren, bestaande uit vier meisjes en één jongen. Twee van

de aanvallers zijn bij haar bekend. Volgens het slachtoffer, P.G., gaat het om een slepend conflict

dat al enkele weken speelt.

Tijdens de aanval zou één van de verdachten, genaamd Shakira, een mes hebben getoond en haar

met de dood hebben bedreigd. P.G. kreeg meerdere slagen en haar mobiele telefoon werd

vernield. Daarnaast werd een video van haar verspreid, die volgens haar door Britney is gemaakt

aan de Tamengastraat. Kort daarna blokkeerde Britney haar op WhatsApp.

De politie heeft het slachtoffer een geneeskundige verklaring verstrekt en is bezig met opsporing

en aanhouding van de verdachten.