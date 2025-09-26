Mishandeling en bedreiging van 18-jarig meisje met verspreiding video

Een 18-jarig meisje in Suriname heeft aangifte gedaan van mishandeling, bedreiging en
vernieling door een groep van vijf jongeren, bestaande uit vier meisjes en één jongen. Twee van
de aanvallers zijn bij haar bekend. Volgens het slachtoffer, P.G., gaat het om een slepend conflict
dat al enkele weken speelt.
Tijdens de aanval zou één van de verdachten, genaamd Shakira, een mes hebben getoond en haar
met de dood hebben bedreigd. P.G. kreeg meerdere slagen en haar mobiele telefoon werd
vernield. Daarnaast werd een video van haar verspreid, die volgens haar door Britney is gemaakt
aan de Tamengastraat. Kort daarna blokkeerde Britney haar op WhatsApp.
De politie heeft het slachtoffer een geneeskundige verklaring verstrekt en is bezig met opsporing
en aanhouding van de verdachten.