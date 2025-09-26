20-jarige verdwijnt in diepte bij recreatieoord in Sipaliwini; lichaam nog niet geborgen

De 20-jarige N.G. is op maandag 22 september 2025 bij een recreatieoord in het district
Sipaliwini verdwenen nadat hij in het water raakte.
De politie van bureau Atjoni ontving dezelfde dag een melding van een mogelijke verdrinking en
startte direct een onderzoek ter plaatse. Volgens het voorlopige onderzoek was N.G. samen met
zijn ouders en twee broers het afgelopen weekend in het recreatieoord. Vlak voor vertrek richting
Paramaribo besloot het gezin nog één keer het water in te gaan om foto’s te maken. N.G. stond
op een zandbank, maar verdween plotseling in de diepte. Zijn familie meldt dat hij niet kon
zwemmen, maar niet onder invloed was van alcohol of drugs.
Een zoekactie heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd en het ontzielde lichaam van N.G. is nog
niet geborgen. Nadere bijzonderheden volgen.