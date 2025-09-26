20-jarige verdwijnt in diepte bij recreatieoord in Sipaliwini; lichaam nog niet geborgen

De 20-jarige N.G. is op maandag 22 september 2025 bij een recreatieoord in het district

Sipaliwini verdwenen nadat hij in het water raakte.

De politie van bureau Atjoni ontving dezelfde dag een melding van een mogelijke verdrinking en

startte direct een onderzoek ter plaatse. Volgens het voorlopige onderzoek was N.G. samen met

zijn ouders en twee broers het afgelopen weekend in het recreatieoord. Vlak voor vertrek richting

Paramaribo besloot het gezin nog één keer het water in te gaan om foto’s te maken. N.G. stond

op een zandbank, maar verdween plotseling in de diepte. Zijn familie meldt dat hij niet kon

zwemmen, maar niet onder invloed was van alcohol of drugs.

Een zoekactie heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd en het ontzielde lichaam van N.G. is nog

niet geborgen. Nadere bijzonderheden volgen.