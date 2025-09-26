OWRO waarschuwt voor recordhitte in september en oktober

Het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) meldt dat Suriname in

september en oktober 2025 te maken krijgt met extreme hitte en regionale verschillen in

neerslag. De gevoelstemperaturen kunnen in het binnenland boven 43 °C stijgen, terwijl de

kustgebieden droog blijven met waarden tussen 35,8 °C en 38,3 °C.

De hoge temperaturen vormen een risico voor ouderen, kinderen, chronisch zieken en

buitenwerkers in landbouw, bouw en mijnbouw. Ook worden gevolgen verwacht voor

productiviteit, leerprestaties en energievoorziening, door de toenemende vraag naar koeling.

OWRO adviseert maatregelen zoals hittewaarschuwingen, bewustwordingscampagnes,

aangepaste werktijden en versterkt water- en energiebeheer. Vooral in het zuiden en westen van

het land zullen gevoelstemperaturen boven 40 °C normaal zijn, wat extra waakzaamheid vereist.