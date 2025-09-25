Melkcentrale onderzoekt verdwijning van SRD 17 miljoen aan poedermelk

Bij de Melkcentrale zijn bijna vier containers poedermelk verdwenen, met een geschatte waarde

van circa SRD 17 miljoen. Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV)

heeft hiervoor een nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) geïnstalleerd onder leiding van

Monché Atompai, die binnen een week verslag moet uitbrengen.

Over de verdwijning is ruim drie weken geleden aangifte gedaan. Op 29 augustus 2025 werd een

medewerker van voorraadbeheer kort aangehouden, maar nog dezelfde dag heengezonden

wegens gebrek aan bewijs. Uit protest legden werknemers toen het werk neer, omdat zij menen

dat de zaak onmogelijk het werk van één medewerker kan zijn.

De personeelsbond schakelde de vaste commissie van De Nationale Assemblée (DNA) voor

LVV in. Na overleg en een bezoek van het Quick Scan Team op 3 september 2025, besloten de

arbeiders het werk te hervatten, voorlopig met aangepaste werktijden.

Volgens president-commissaris Atompai is inmiddels bereikt dat de werknemers volledig aan de

slag gaan. Tegelijkertijd is de RvC gestart met het onderzoek naar de verdwijning van de meer

dan 3.000 zakken poedermelk.