Masterclass belicht kansen en uitdagingen rond local content in Surinaamse olie- engassector

Belanghebbenden kwamen op 24 september 2025 uit de olie- en gassector bijeen in het Assuria

Event Center voor de masterclass “Wegwijs in de local content-regelgeving voor olie en gas in

Suriname”. Doel van de bijeenkomst was meer duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van

local content en hoe de regelgeving lokale bedrijven in staat stelt een actieve rol te spelen in de

distributieketen.

De masterclass, georganiseerd door Shyamnarain Associates in samenwerking met het Assuria

Community Fund, trok een breed publiek van contractors, sub-contractors, leveranciers,

dienstverleners, beleidsmakers en professionals die in de sector werkzaam zijn of ernaar streven.

Hoofdspreker Roy Shyamnarain, ervaren fiscalist en juridisch adviseur, schetste de Surinaamse

context van de regelgeving. Daarna volgde een paneldiscussie waarin deskundigen hun visie

deelden op de praktische toepassing en verbeterpunten.

Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu onderstreepte in zijn toespraak het belang van

een stevig lokaal kader: “Local content gaat erom dat Surinamers, Surinaamse bedrijven en

diensten actief meedoen in de olie- en gassector. Als we dat niet goed inrichten, riskeren we

afhankelijkheid van buitenlandse partijen.” Hij benadrukte daarnaast het belang van

investeringen in lokale expertise en arbeidsontwikkeling: “Niets is mooier dan wanneer

Suriname een skilled workforce kan aanbieden aan internationale bedrijven.”