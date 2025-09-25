Masterclass belicht kansen en uitdagingen rond local content in Surinaamse olie- engassector

Belanghebbenden kwamen op 24 september 2025 uit de olie- en gassector bijeen in het Assuria
Event Center voor de masterclass “Wegwijs in de local content-regelgeving voor olie en gas in
Suriname”. Doel van de bijeenkomst was meer duidelijkheid te verschaffen over de inhoud van
local content en hoe de regelgeving lokale bedrijven in staat stelt een actieve rol te spelen in de
distributieketen.
De masterclass, georganiseerd door Shyamnarain Associates in samenwerking met het Assuria
Community Fund, trok een breed publiek van contractors, sub-contractors, leveranciers,
dienstverleners, beleidsmakers en professionals die in de sector werkzaam zijn of ernaar streven.
Hoofdspreker Roy Shyamnarain, ervaren fiscalist en juridisch adviseur, schetste de Surinaamse
context van de regelgeving. Daarna volgde een paneldiscussie waarin deskundigen hun visie
deelden op de praktische toepassing en verbeterpunten.
Minister Patrick Brunings van Olie, Gas en Milieu onderstreepte in zijn toespraak het belang van
een stevig lokaal kader: “Local content gaat erom dat Surinamers, Surinaamse bedrijven en
diensten actief meedoen in de olie- en gassector. Als we dat niet goed inrichten, riskeren we
afhankelijkheid van buitenlandse partijen.” Hij benadrukte daarnaast het belang van
investeringen in lokale expertise en arbeidsontwikkeling: “Niets is mooier dan wanneer
Suriname een skilled workforce kan aanbieden aan internationale bedrijven.”