Internationale organisaties steunen Suriname in strijd voor biodiversiteit

Een coalitie van vijf internationale milieuorganisaties heeft aangekondigd minimaal 20 miljoen

Amerikaanse dollar beschikbaar te stellen voor het behoud van de natuur in Suriname. De

toezegging, vastgelegd in een brief van 23 september aan president Jennifer Simons, geldt

gedurende haar ambtstermijn. Het gaat om bijdragen van Rainforest Trust, Art into Acres, Andes

Amazon Fund, de Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation en Rewild.

Het geld wordt ingezet voor de oprichting en het duurzaam beheer van nieuwe beschermde

gebieden, de ontwikkeling van ecotoerisme en het creëren van banen. Daarbij wordt bijzondere

aandacht besteed aan het waarborgen dat inheemse en tribale gemeenschappen rechtstreeks

profiteren.

De organisaties prijzen Surinames inzet om in 2025 de Wet op het Duurzaam Beheer van de

Natuur aan te nemen en meer dan 90% van de bosbedekking te behouden. Zij noemen dit een

historisch moment en een voorbeeld voor de wereld in de strijd tegen biodiversiteitsverlies en

klimaatverandering.

De steun is gekoppeld aan het wettelijk vastleggen van beschermingsmaatregelen conform

internationale IUCN-normen. Lokale organisaties zullen worden betrokken om duurzame impact

te garanderen. De coalitie benadrukt dat Suriname kan uitgroeien tot een mondiaal voorbeeld van

natuurbehoud, goed bestuur en internationale samenwerking.