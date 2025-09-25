Internationale organisaties steunen Suriname in strijd voor biodiversiteit

Een coalitie van vijf internationale milieuorganisaties heeft aangekondigd minimaal 20 miljoen
Amerikaanse dollar beschikbaar te stellen voor het behoud van de natuur in Suriname. De
toezegging, vastgelegd in een brief van 23 september aan president Jennifer Simons, geldt
gedurende haar ambtstermijn. Het gaat om bijdragen van Rainforest Trust, Art into Acres, Andes
Amazon Fund, de Liz Claiborne and Art Ortenberg Foundation en Rewild.
Het geld wordt ingezet voor de oprichting en het duurzaam beheer van nieuwe beschermde
gebieden, de ontwikkeling van ecotoerisme en het creëren van banen. Daarbij wordt bijzondere
aandacht besteed aan het waarborgen dat inheemse en tribale gemeenschappen rechtstreeks
profiteren.
De organisaties prijzen Surinames inzet om in 2025 de Wet op het Duurzaam Beheer van de
Natuur aan te nemen en meer dan 90% van de bosbedekking te behouden. Zij noemen dit een
historisch moment en een voorbeeld voor de wereld in de strijd tegen biodiversiteitsverlies en
klimaatverandering.
De steun is gekoppeld aan het wettelijk vastleggen van beschermingsmaatregelen conform
internationale IUCN-normen. Lokale organisaties zullen worden betrokken om duurzame impact
te garanderen. De coalitie benadrukt dat Suriname kan uitgroeien tot een mondiaal voorbeeld van
natuurbehoud, goed bestuur en internationale samenwerking.