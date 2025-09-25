Suriname rondt Zesde Agrarische Telling 2025 succesvol af

  • September 25, 2025

De Zesde Agrarische Telling 2025 markeert een belangrijke stap voor de Surinaamse
landbouwsector. Onder leiding van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en
met steun van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), de IICA Project Execution Unit
(PEU) en de FAO, werd in januari tot maart 2025 data verzameld in het kustgebied, Paramaribo
en het binnenland.

Het veldwerk is inmiddels afgerond; de fase van verwerking en analyse is gestart. De voorlopige
resultaten worden later dit jaar verwacht. Dankzij moderne methoden zoals real-time monitoring
en nauwe coördinatie is de telling technisch robuust uitgevoerd.

De resultaten zullen dienen als betrouwbare basis voor beleid, planning en investeringen in de
landbouwsector. Hiermee is Suriname beter toegerust om te bouwen aan een duurzame
agrarische toekomst.

