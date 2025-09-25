Minister Currie: Geen nieuwe onderwijsregels in schooljaar 2025-2026

Het Surinaamse onderwijssysteem krijgt in het schooljaar 2025-2026 geen nieuwe

veranderingen. Minister Dirk Currie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C)

benadrukte tijdens een presentatie aan waarnemend president Gregory Rusland dat bestaande

afspraken volledig van kracht blijven, tenzij er sprake is van structurele fouten. “Het werkveld

moet eerst goed op de hoogte zijn van de genomen besluiten, voordat er aanpassingen worden

doorgevoerd,” aldus de minister.

Zowel Currie als Rusland onderstreepten het belang van duidelijke en transparante

communicatie. Volgens de waarnemend president is Suriname niet gebaat bij een onduidelijk

onderwijssysteem. Een nieuw communicatieplan moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen tijdig

en volledig geïnformeerd worden.

In het verleden liepen onderwijsaanpassingen vaak spaak door gebrekkige communicatie. Om dit

te voorkomen verzekert het ministerie dat de regels rond slagen, overgaan en herkansingen dit

jaar eenduidig zullen zijn en helder worden gecommuniceerd met het hele onderwijsveld.