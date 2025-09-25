MinOWC: Geen sprake van grootschalige personeelstekorten

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) weerspreekt recente berichten

op sociale media waarin sprake zou zijn van grote tekorten aan niet-onderwijzend personeel.

Volgens het ministerie schetsen deze berichten een onjuist en vertekend beeld, wat heeft geleid

tot onnodige onrust.

Hoewel het MinOWC erkent dat er op sommige scholen en instellingen beperkte tekorten zijn, is

er géén sprake van grootschalige problemen zoals wordt gesuggereerd. Het ministerie benadrukt

dat sollicitaties uitsluitend via de officiële kanalen en op basis van gepubliceerde vacatures

dienen te verlopen.

Het MinOWC werkt continu aan het verbeteren van de inzetbaarheid van personeel en het

oplossen van knelpunten waar nodig. De gemeenschap wordt opgeroepen om kritisch om te gaan

met informatie op sociale media en bij twijfel rechtstreeks contact op te nemen met het

ministerie voor juiste en actuele informatie.