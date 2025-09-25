Trump bekritiseert VN fel tijdens toespraak in New York

De Amerikaanse president Donald Trump heeft tijdens zijn toespraak voor de Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties (VN) scherpe kritiek geuit op de organisatie. Volgens hem

benut de VN haar “gigantisch potentieel” onvoldoende en heeft ze “veel te weinig” gedaan om

conflicten in de wereld te beëindigen.

Trump zette zichzelf neer als succesvol wereldleider en verklaarde dat hij al zeven oorlogen

heeft beëindigd, waaronder volgens hem ook een conflict tussen Egypte en Ethiopië. Van een

daadwerkelijke oorlog tussen die landen is echter geen sprake; er zijn wel spanningen over de

bouw van een dam in de Nijl.

De president stelde dat de VN hem nooit heeft benaderd om hulp te bieden bij crises.

Tegelijkertijd wees hij op de successen van zijn eigen regering. Ook waarschuwde hij voor het

gevaar van nucleaire en biologische wapens, waarbij hij Iran specifiek noemde, en pleitte hij

voor een internationale top over biologische wapens.

Tijdens zijn bijna een uur durende speech veroordeelde Trump de erkenning van de Palestijnse

staat door enkele bondgenoten, uitte hij kritiek op de passieve rol van de VN in Gaza en

Oekraïne en ontkende hij het bestaan van klimaatverandering.

Opmerkelijk was zijn aanval op het VN-hoofdkwartier in New York. Trump herinnerde eraan dat

hij ooit verloor bij de aanbesteding voor de renovatie en hekelde de hoge kosten, een kapotte

roltrap en een slecht werkende teleprompter.

Aan het slot sloeg hij een mildere toon aan, maar benadrukte opnieuw dat de VN meer moet

doen om haar rol als platform voor wereldvrede waar te maken.