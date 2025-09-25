Toename hiv/aids en syfilis in Moengo baart zorgen

In Moengo en omgeving neemt het aantal hiv/aidsbesmettingen en gevallen van syfilis

onrustbarend toe. Dat zegt de voormalige directeur van de Regionale Gezondheidsdienst (RGD),

Radjesh Radjkoemar.

De RGD werkt samen met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) om het gebied

te voorzien van hiv-remmers en andere noodzakelijke geneesmiddelen. In andere districten, zoals

Saramacca en Nickerie, kampen inwoners vooral met chronische ziekten als hoge bloeddruk en

diabetes.

Dokter Alosiyus Koendjbiharie van de RGD in Moengo bevestigt de stijgende trend in soa-

besmettingen. Hij houdt de cijfers nauwkeurig bij en heeft een speciaal systeem ontwikkeld om

patiënten op te vangen en te begeleiden. “De meeste mensen zijn inmiddels goed onder

behandeling en stabiel. Het systeem dat ik heb opgezet is ook bekend bij minister van

Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, André Misiekaba,” aldus Koendjbiharie. Later wil hij zijn

analyse met meer cijfers onderbouwen.

Lokale autoriteiten, die liever anoniem blijven, pleiten intussen voor meer

bewustwordingsactiviteiten in Moengo en Albina. Volgens hen is het noodzakelijk dat jongeren

en volwassenen beter worden geïnformeerd over de risico’s van seksueel overdraagbare

aandoeningen.

Zij vinden dat de nadruk minder moet liggen op feesten en kermissen, die risicogedrag in de

hand kunnen werken, en meer op voorlichtingssessies die de gemeenschap beschermen tegen de

verdere verspreiding van infecties.