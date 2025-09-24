SEC: Local content vraagt om samenwerking en duidelijk kader

Suriname moet bij de komst van grote buitenlandse investeerders inzetten op local content, stelt
Orlando Olmberg, voorzitter van de Suriname Energy Chamber (SEC). Daarmee doelt hij op het
zoveel mogelijk benutten van Surinaamse arbeid, kennis, goederen en diensten binnen
internationale projecten.
Volgens Olmberg is een gemeenschappelijk vertrekpunt nodig. “Local content vraagt om
samenwerking, structuur en duidelijke spelregels. Zonder wettelijk kader dreigt Suriname de
voordelen mis te lopen.”
De SEC start op 1 oktober een bewustwordingstraject en organiseert van 21 tot en met 23
oktober een driedaagse workshop over thema’s als financiering, economische diversificatie en de
toekomst van de energiesector.
“Alleen door te verbinden en gezamenlijk koers te bepalen, kan local content uitgroeien tot
motor van brede economische ontwikkeling,” aldus Olmberg.