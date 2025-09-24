SEC: Local content vraagt om samenwerking en duidelijk kader

Suriname moet bij de komst van grote buitenlandse investeerders inzetten op local content, stelt

Orlando Olmberg, voorzitter van de Suriname Energy Chamber (SEC). Daarmee doelt hij op het

zoveel mogelijk benutten van Surinaamse arbeid, kennis, goederen en diensten binnen

internationale projecten.

Volgens Olmberg is een gemeenschappelijk vertrekpunt nodig. “Local content vraagt om

samenwerking, structuur en duidelijke spelregels. Zonder wettelijk kader dreigt Suriname de

voordelen mis te lopen.”

De SEC start op 1 oktober een bewustwordingstraject en organiseert van 21 tot en met 23

oktober een driedaagse workshop over thema’s als financiering, economische diversificatie en de

toekomst van de energiesector.

“Alleen door te verbinden en gezamenlijk koers te bepalen, kan local content uitgroeien tot

motor van brede economische ontwikkeling,” aldus Olmberg.