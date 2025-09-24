President Simons: Gratieverlening en viering bij 50 jaar onafhankelijkheid

President Jennifer Simons heeft aangekondigd dat er in het kader van 50 jaar staatkundige

onafhankelijkheid op 25 november 2025 gratie zal worden verleend aan geselecteerde

veroordeelden. In het programma Bakana Tori benadrukte ze dat deze beslissing zorgvuldig

wordt genomen. “Je moet weten wat iemand heeft gedaan, hoelang hij zit, hoe jong of oud hij is.

Het geldt niet voor iedereen. Maar het is gebruikelijk bij zo’n viering,” aldus het staatshoofd.

Wie precies in aanmerking komt voor gratie, maakte ze niet bekend. In het verleden kreeg de

gratieverlening politieke aandacht, vooral rond voormalig NDP-voorzitter en ex-president Desi

Bouterse, die in december 2024 overleed terwijl hij veroordeeld was tot 20 jaar cel voor zijn rol

in de Decembermoorden. Of andere veroordeelden zoals Ernst Gefferie, Stephanus Dendoe en

Bennie Brondenstein nu in beeld zijn, blijft onduidelijk.

Naast de gratieverlening kondigde Simons aan dat er ook onderscheidingen zullen worden

uitgereikt aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Suriname. De

president gaf verder aan dat de viering minimaal moet blijven vanwege de beperkte middelen,

maar wel gedragen zal worden door samenwerking met de private sector en bijdragen vanuit de

Surinaamse gemeenschap in binnen- en buitenland. “Het is 50 jaar, dus je moet het herdenken,

maar wel binnen de grenzen van wat mogelijk is,” aldus Simons.