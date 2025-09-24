Santokhi op 29 september officieel toegelaten tot DNA

VHP-voorzitter en oud-president Chan Santokhi wordt op maandag 29 september 2025 officieel

toegelaten als lid van De Nationale Assemblee (DNA). Dat bevestigde parlementsvoorzitter

Ashwin Adhin in een interview met Radio Awaaz.

Volgens Adhin zal die dag een huishoudelijke vergadering plaatsvinden waarin naast de toelating

van Santokhi ook een nieuw NDP-lid wordt beëdigd. Verder staat een rouwvergadering voor de

onlangs overleden oud-DNA-voorzitter Marijke Djawalapersad op de agenda.

Santokhi verklaarde eerder dat zijn partij, als enige oppositiefractie, een zware

verantwoordelijkheid draagt. Hij wil zich in het parlement richten op dialoog, communicatie en

bruggenbouw, steeds met het belang van het volk voorop.

Naast Santokhi wordt ook Rishi Mathoera beëdigd als 18e lid van de NDP-fractie. Hij neemt de

plaats in van Sergio Akiemboto, die zijn zetel heeft opgegeven om Chief of Staff te worden op

het Kabinet van de President.