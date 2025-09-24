Echtgenoot president Simons op uitnodiging van president Ali in Guyana

  • September 24, 2025

Het kabinet van president Jennifer Geerlings-Simons heeft verduidelijkt dat haar echtgenoot,
Glenn Geerlings, momenteel op een driedaags bezoek in Guyana verblijft. Volgens het kabinet
vindt zijn bezoek plaats op uitnodiging van president Irfaan Ali.

Geerlings is betrokken bij agrarisch onderwijs en werd door de Guyanese regering uitgenodigd
om agroprojecten in het buurland te bekijken. Maandag bracht hij een beleefdheidsbezoek aan de
Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, eveneens op uitnodiging van de
bewindsman.

Het kabinet benadrukt dat het bezoek in dit kader plaatsvindt en onderdeel is van bilaterale
uitwisseling op het gebied van landbouw en onderwijs.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)