Echtgenoot president Simons op uitnodiging van president Ali in Guyana

Het kabinet van president Jennifer Geerlings-Simons heeft verduidelijkt dat haar echtgenoot,

Glenn Geerlings, momenteel op een driedaags bezoek in Guyana verblijft. Volgens het kabinet

vindt zijn bezoek plaats op uitnodiging van president Irfaan Ali.

Geerlings is betrokken bij agrarisch onderwijs en werd door de Guyanese regering uitgenodigd

om agroprojecten in het buurland te bekijken. Maandag bracht hij een beleefdheidsbezoek aan de

Guyanese minister van Landbouw, Zulfikar Mustapha, eveneens op uitnodiging van de

bewindsman.

Het kabinet benadrukt dat het bezoek in dit kader plaatsvindt en onderdeel is van bilaterale

uitwisseling op het gebied van landbouw en onderwijs.