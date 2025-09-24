VN roept tijdens Climate Week in New York op tot versnelling van klimaatactie

Tijdens Climate Week in New York hebben de Verenigde Naties een dringende oproep gedaan

aan wereldleiders en bedrijven om hun klimaatbeloften om te zetten in concrete daden. De

bijeenkomst, die parallel loopt aan de Algemene Vergadering van de VN, legt dit jaar de nadruk

op de kloof tussen toezeggingen en daadwerkelijke uitvoering.

Volgens VN-klimaatgezant Simon Stiell is de tijd van mooie woorden voorbij. “We hebben

plannen en beloftes gezien, maar de realiteit is dat emissies blijven stijgen. Investeringen in

hernieuwbare energie, adaptatie en klimaatbestendigheid moeten versneld worden,” benadrukte

hij.

De oproep van de VN heeft ook een duidelijke economische lading. Landen en bedrijven worden

steeds meer aangespoord om duurzame financieringsmodellen te gebruiken, zoals groene

obligaties en klimaatfondsen. Staten die achterblijven in hun klimaatbeleid lopen het risico op

hogere kosten door handelsbeperkingen of een verlies aan investeerdersvertrouwen.

Voor ontwikkelingslanden liggen er juist kansen. Internationale financiële instellingen hebben

aangegeven extra middelen beschikbaar te willen stellen voor landen die hun klimaatplannen

serieus uitvoeren. Dit kan leiden tot meer investeringen in duurzame energie, landbouw en

infrastructuur.

Voor Suriname, dat zich internationaal profileert als carbon negative, vormt Climate Week een

belangrijk podium om dit imago te versterken. President Jennifer Simons zal vanmiddag de

Algemene Vergadering van de VN toespreken, waarbij klimaat een centraal thema in haar

toespraak zal zijn.