Newmont start eerste goudproductie bij Ahafo North in Ghana

Newmont Corporation, ’s werelds grootste goudproducent, heeft bij het Ahafo North-project in

Ghana zijn eerste goud gegoten. Dit vormt een belangrijke mijlpaal op weg naar commerciële

productie, die in het vierde kwartaal van dit jaar wordt verwacht.

Volgens CEO Tom Palmer is de eerste productie het resultaat van jarenlange planning,

engineering en bouw. “Deze stap creëert waarde voor aandeelhouders, werknemers, de

gastgemeenschappen en de regering van Ghana,” aldus de topman.

Ahafo North zal jaarlijks 275.000 tot 325.000 ounces goud opleveren, met een geschatte

levensduur van dertien jaar. Tot nu toe werden circa 4.500 contractbanen gecreëerd. In de

operationele fase biedt het project werk aan 560 vaste medewerkers en ongeveer 1.000

contractkrachten. Naast werkgelegenheid draagt de mijn bij aan de Ghanese economie via

belastingen, royalties, vergoedingen en lokale ontwikkelingsprogramma’s.

Het project ligt in Afrisipakrom, ongeveer 30 kilometer van Newmont’s bestaande Ahafo South-

mijn, en wordt beschouwd als een van de meest veelbelovende onontgonnen goudvoorraden in

West-Afrika. Na de verkoop van de Akyem-mijn in april 2025 wordt Ahafo North het tweede

operationele project van Newmont in Ghana.

Newmont is ook actief in Suriname, waar de Merian-goudmijn sinds 2016 operationeel is. Deze

mijn is een van de grootste industriële projecten van het land en levert een belangrijke bijdrage

aan export, werkgelegenheid en staatsinkomsten.

Met mijnbouwactiviteiten in Afrika, Australië, Latijns-Amerika, Suriname, Noord-Amerika en

Papua Nieuw-Guinea blijft Newmont zijn portfolio wereldwijd uitbreiden. Het succes van Ahafo

North bevestigt volgens het bedrijf zijn lange termijnstrategie en technische slagkracht.