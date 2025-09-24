Guyana keurt zevende offshore-olieproject in Stabroek Block goed

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen van Guyana heeft het Hammerhead Field
Development Plan goedgekeurd en een Hammerhead Petroleum Production Licence verleend.
Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de zevende offshore-ontwikkeling in het olie- en gasrijke
Stabroek Block, dat wordt geëxploiteerd door ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) en
partners.
Het project vertegenwoordigt een investering van US$ 6,8 miljard en richt zich op het
Hammerhead-reservoir, dat in 2018 werd ontdekt. De productie zal plaatsvinden via een
omgebouwde Very Large Crude Carrier, gebouwd en geëxploiteerd door het Japanse MODEC.
Het drijvende productie-, opslag- en overslagplatform (FPSO) krijgt een capaciteit van 150.000
vaten olie per dag.
Volgens het ministerie bevat de nieuwe licentie aangescherpte bepalingen ten opzichte van
eerdere vergunningen. Het project sluit aan bij de recent aangenomen Oil Pollution Prevention,
Preparedness, Response and Responsibility Act 2025. Ook gelden er strengere regels voor
productiebeheer, lozing van vloeistoffen en het transport van gas naar de Gas-to-Energy-
pijpleiding.
Het Hammerhead-project omvat tien productieputten en acht injectieputten. Naar verwachting
zal het veld in totaal 445 miljoen vaten olie opleveren gedurende de levensduur. De eerste
olieproductie wordt voorzien in 2029, waarmee de totale productiecapaciteit van Guyana stijgt
naar circa 1,5 miljoen vaten per dag.
De regering benadrukt dat Hammerhead niet alleen bijdraagt aan de energiezekerheid, maar ook
aan industriële groei en werkgelegenheid. Het project versterkt daarnaast Guyana’s positie als
snelgroeiende speler op de internationale energiemarkt.