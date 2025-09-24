Guyana keurt zevende offshore-olieproject in Stabroek Block goed

Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen van Guyana heeft het Hammerhead Field

Development Plan goedgekeurd en een Hammerhead Petroleum Production Licence verleend.

Daarmee is de weg vrijgemaakt voor de zevende offshore-ontwikkeling in het olie- en gasrijke

Stabroek Block, dat wordt geëxploiteerd door ExxonMobil Guyana Limited (EMGL) en

partners.

Het project vertegenwoordigt een investering van US$ 6,8 miljard en richt zich op het

Hammerhead-reservoir, dat in 2018 werd ontdekt. De productie zal plaatsvinden via een

omgebouwde Very Large Crude Carrier, gebouwd en geëxploiteerd door het Japanse MODEC.

Het drijvende productie-, opslag- en overslagplatform (FPSO) krijgt een capaciteit van 150.000

vaten olie per dag.

Volgens het ministerie bevat de nieuwe licentie aangescherpte bepalingen ten opzichte van

eerdere vergunningen. Het project sluit aan bij de recent aangenomen Oil Pollution Prevention,

Preparedness, Response and Responsibility Act 2025. Ook gelden er strengere regels voor

productiebeheer, lozing van vloeistoffen en het transport van gas naar de Gas-to-Energy-

pijpleiding.

Het Hammerhead-project omvat tien productieputten en acht injectieputten. Naar verwachting

zal het veld in totaal 445 miljoen vaten olie opleveren gedurende de levensduur. De eerste

olieproductie wordt voorzien in 2029, waarmee de totale productiecapaciteit van Guyana stijgt

naar circa 1,5 miljoen vaten per dag.

De regering benadrukt dat Hammerhead niet alleen bijdraagt aan de energiezekerheid, maar ook

aan industriële groei en werkgelegenheid. Het project versterkt daarnaast Guyana’s positie als

snelgroeiende speler op de internationale energiemarkt.