Minister Bee: Transparantie en rechtmatigheid cruciaal bij afhandeling van dienstzaken

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft onlangs een inventarisatie uitgevoerd naar
het gebruik van dienstvoertuigen en vervoerstoelagen. Uit het onderzoek bleek dat meerdere
dienstvoertuigen onterecht in handen van derden waren. Deze zijn inmiddels teruggehaald.
Daarnaast is er een overzicht opgesteld van medewerkers die daadwerkelijk recht hebben op een
vervoerstoelage, conform de geldende wet- en regelgeving.
De bevindingen werden gedeeld tijdens de wekelijkse directievergadering van BiZa op maandag
22 september 2025, onder leiding van minister Marinus Bee. Ook de voortgang van eerder
vastgestelde actiepunten kwam daarbij aan de orde.
Minister Bee benadrukte dat alle besluiten en maatregelen van het ministerie juridisch correct
moeten worden uitgevoerd, ongeacht de snelheid van handelen. “Het is belangrijk dat wij niet
alleen daadkrachtig, maar ook rechtmatig optreden. Alleen zo behouden wij geloofwaardigheid
en betrouwbaarheid,” aldus de minister. Hij stelde dat dienstzaken procedureel zo moeten
worden afgehandeld dat juridische stappen uitgesloten zijn.
Ook de registratie van overuren werd besproken. Bee maakte duidelijk dat deze op een
transparante en correcte manier moet plaatsvinden. Hij waarschuwde dat het indienen van
onjuiste of valse overwerkstaten niet getolereerd wordt en consequenties kan hebben voor zowel
medewerkers als hun leidinggevenden.
Verder onderstreepte de minister het belang van de wekelijkse directievergaderingen voor het
versterken van saamhorigheid en doelgericht werken binnen het ministerie. “De saamhorigheid
groeit en wij werken gezamenlijk aan het behalen van onze doelen. Tegelijkertijd moeten wij ons
bewust zijn dat de uitvoering van ons beleid afhankelijk blijft van de beschikbare middelen,”
lichtte Bee toe.
Met deze aanpak wil het ministerie het belang van een transparante en integere bedrijfsvoering
kracht bijzetten.