TAS deelt toekomstplannen voor sterker telecomtoezicht met minister Landveld

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) heeft maandag een kennismakingsbezoek

gebracht aan minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).

Tijdens de bijeenkomst presenteerde de toezichthouder haar taken, verantwoordelijkheden en

strategische toekomstplannen. Daarbij werd benadrukt dat de missie van TAS is om betaalbare

en kwalitatief hoogwaardige telecommunicatiediensten te bevorderen binnen een transparant en

niet-discriminerend regelgevingskader.

Een belangrijk speerpunt is het creëren van voorwaarden voor innovatie en deelname van de

particuliere sector. In de vijfjarenvisie is vastgelegd dat er uiterlijk in 2026 een proactief en

responsief wettelijk kader moet zijn, zodat burgers en bedrijven kunnen rekenen op betrouwbare

en toegankelijke telecomvoorzieningen.

Tijdens de presentatie werden diverse thema’s besproken, waaronder het vergunningenbeleid

voor radio en televisie, de inning van achterstallige vergunningsrechten, de ontwerp-Wet

Elektronische Communicatie en de interesse van internationale partijen om de Surinaamse markt

te betreden.

Minister Landveld sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop TAS opereert. Hij

onderstreepte dat de instelling een van de weinige parastatale organisaties is die financieel

zelfvoorzienend is en geen beroep hoeft te doen op overheidssubsidie. De inkomsten worden

gegenereerd uit concessies, vergunningen, frequenties, nummers en keuringen.

“Het is positief dat TAS zelfstandig kan opereren en tegelijk een belangrijke bijdrage levert aan

de ordening van de telecommunicatiesector,” zei de minister. Hij gaf aan uit te kijken naar

verdere samenwerking, met speciale aandacht voor nieuwe technologieën en de modernisering

van het telecomlandschap in Suriname.