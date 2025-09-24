TAS deelt toekomstplannen voor sterker telecomtoezicht met minister Landveld

De Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS) heeft maandag een kennismakingsbezoek
gebracht aan minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).
Tijdens de bijeenkomst presenteerde de toezichthouder haar taken, verantwoordelijkheden en
strategische toekomstplannen. Daarbij werd benadrukt dat de missie van TAS is om betaalbare
en kwalitatief hoogwaardige telecommunicatiediensten te bevorderen binnen een transparant en
niet-discriminerend regelgevingskader.
Een belangrijk speerpunt is het creëren van voorwaarden voor innovatie en deelname van de
particuliere sector. In de vijfjarenvisie is vastgelegd dat er uiterlijk in 2026 een proactief en
responsief wettelijk kader moet zijn, zodat burgers en bedrijven kunnen rekenen op betrouwbare
en toegankelijke telecomvoorzieningen.
Tijdens de presentatie werden diverse thema’s besproken, waaronder het vergunningenbeleid
voor radio en televisie, de inning van achterstallige vergunningsrechten, de ontwerp-Wet
Elektronische Communicatie en de interesse van internationale partijen om de Surinaamse markt
te betreden.
Minister Landveld sprak zijn waardering uit voor de wijze waarop TAS opereert. Hij
onderstreepte dat de instelling een van de weinige parastatale organisaties is die financieel
zelfvoorzienend is en geen beroep hoeft te doen op overheidssubsidie. De inkomsten worden
gegenereerd uit concessies, vergunningen, frequenties, nummers en keuringen.
“Het is positief dat TAS zelfstandig kan opereren en tegelijk een belangrijke bijdrage levert aan
de ordening van de telecommunicatiesector,” zei de minister. Hij gaf aan uit te kijken naar
verdere samenwerking, met speciale aandacht voor nieuwe technologieën en de modernisering
van het telecomlandschap in Suriname.