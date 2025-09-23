Vermiste man bij drukte Owos levenloos aangetroffen in water

De man die sinds zondag vermist was geraakt tijdens de extreme drukte op recreatieoord Owos,

is vanmorgen levenloos in het water aangetroffen. Dat meldt de politie van Regio Midden-

Suriname.

Rond 08.00 uur kreeg de politie van Paranam de melding dat er een lichaam in het water van het

recreatieoord was gevonden. Agenten gingen daarop ter plaatse voor onderzoek.

De eigenaar van Owos verklaarde dat de familie zondag al had geïnformeerd naar hun vermiste

broer, Chamiero Aloeboetoe, maar dat er bij controle niets was aangetroffen.

Uit onderzoek blijkt dat maandagavond 22 september, omstreeks 21.30 uur, op politiebureau

Santodorp officieel aangifte van vermissing werd gedaan door zijn broer, Melvin Aloeboetoe. Hij

gaf aan dat Chamiero zondag samen met een vriend naar het recreatieoord was vertrokken, waar

een groot evenement plaatsvond. Op socialmediabeelden is te zien dat er sprake was van extreme

drukte en chaotische taferelen.

De vriend van Chamiero keerde diezelfde dag alleen terug. Hij overhandigde de kleding, tas en

telefoon van de vermiste aan de familie en verklaarde dat hij Chamiero in de menigte niet meer

had kunnen terugvinden.

De broer bezocht vervolgens Owos om navraag te doen, maar kreeg daar geen duidelijkheid en

besloot later aangifte te doen.

Vanmorgen kreeg de familie bericht dat een lichaam was gevonden bij het recreatieoord. Een

familielid bevestigde dat het ging om Chamiero Aloeboetoe.