Vermiste man bij drukte Owos levenloos aangetroffen in water

De man die sinds zondag vermist was geraakt tijdens de extreme drukte op recreatieoord Owos,
is vanmorgen levenloos in het water aangetroffen. Dat meldt de politie van Regio Midden-
Suriname.
Rond 08.00 uur kreeg de politie van Paranam de melding dat er een lichaam in het water van het
recreatieoord was gevonden. Agenten gingen daarop ter plaatse voor onderzoek.
De eigenaar van Owos verklaarde dat de familie zondag al had geïnformeerd naar hun vermiste
broer, Chamiero Aloeboetoe, maar dat er bij controle niets was aangetroffen.
Uit onderzoek blijkt dat maandagavond 22 september, omstreeks 21.30 uur, op politiebureau
Santodorp officieel aangifte van vermissing werd gedaan door zijn broer, Melvin Aloeboetoe. Hij
gaf aan dat Chamiero zondag samen met een vriend naar het recreatieoord was vertrokken, waar
een groot evenement plaatsvond. Op socialmediabeelden is te zien dat er sprake was van extreme
drukte en chaotische taferelen.
De vriend van Chamiero keerde diezelfde dag alleen terug. Hij overhandigde de kleding, tas en
telefoon van de vermiste aan de familie en verklaarde dat hij Chamiero in de menigte niet meer
had kunnen terugvinden.
De broer bezocht vervolgens Owos om navraag te doen, maar kreeg daar geen duidelijkheid en
besloot later aangifte te doen.
Vanmorgen kreeg de familie bericht dat een lichaam was gevonden bij het recreatieoord. Een
familielid bevestigde dat het ging om Chamiero Aloeboetoe.