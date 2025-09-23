Wereldwijde olievraag groeit door, ondanks economische onzekerheden

Internationale instellingen en marktanalysebureaus schetsen voor de tweede helft van 2025 een
verdeeld beeld van de wereldeconomie. Terwijl renteverlagingen en stimuleringsmaatregelen in
grote economieën zoals de VS en China zorgen voor meer vertrouwen, blijven risico’s bestaan
door hardnekkige inflatie, geopolitieke spanningen en de zwakke Chinese woningmarkt.
Volgens S&P Global zal het ruimere monetaire beleid op termijn de groei ondersteunen. Lagere
rentes geven bedrijven en consumenten meer ademruimte, terwijl overheden investeren in
infrastructuur en duurzaamheid. Toch blijven de vooruitzichten gevoelig voor nieuwe schokken,
zoals handelsspanningen of onverwachte stijgingen van energieprijzen.
Ondanks deze onzekerheden handhaaft OPEC zijn verwachting dat de wereldwijde vraag naar
olie in 2025 en 2026 blijft stijgen. Vooral in Azië neemt de behoefte aan energie toe, gedreven
door economische groei en industrialisatie. Olie blijft daardoor op korte termijn de ruggengraat
van de mondiale energievoorziening.