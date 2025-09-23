Wereldwijde olievraag groeit door, ondanks economische onzekerheden

Internationale instellingen en marktanalysebureaus schetsen voor de tweede helft van 2025 een

verdeeld beeld van de wereldeconomie. Terwijl renteverlagingen en stimuleringsmaatregelen in

grote economieën zoals de VS en China zorgen voor meer vertrouwen, blijven risico’s bestaan

door hardnekkige inflatie, geopolitieke spanningen en de zwakke Chinese woningmarkt.

Volgens S&P Global zal het ruimere monetaire beleid op termijn de groei ondersteunen. Lagere

rentes geven bedrijven en consumenten meer ademruimte, terwijl overheden investeren in

infrastructuur en duurzaamheid. Toch blijven de vooruitzichten gevoelig voor nieuwe schokken,

zoals handelsspanningen of onverwachte stijgingen van energieprijzen.

Ondanks deze onzekerheden handhaaft OPEC zijn verwachting dat de wereldwijde vraag naar

olie in 2025 en 2026 blijft stijgen. Vooral in Azië neemt de behoefte aan energie toe, gedreven

door economische groei en industrialisatie. Olie blijft daardoor op korte termijn de ruggengraat

van de mondiale energievoorziening.