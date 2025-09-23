Politie onderzoekt kogelinslag in woning te Wanica

De politie van bureau De Nieuwe Grond onderzoekt een incident waarbij een kogelinslag werd

ontdekt in een woning aan de Wim Anijsstraat in Wanica.

De bewoner verklaarde dat hij vorige week was teruggekeerd van vakantie. De volgende ochtend

merkte hij een gat in het plafond op, maar schonk daar aanvankelijk geen aandacht aan. Toen zijn

dochter tijdens het schoonmaken een projectiel op de vloer vond, werd duidelijk dat het om een

kogel ging. De man schakelde hierop direct de politie in.

Het projectiel is in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Forensische Opsporing.

Ook de recherche Midden is ingeschakeld voor verder onderzoek. De herkomst van de kogel en

de omstandigheden waaronder deze de woning binnendrong, worden nog onderzocht.

Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.