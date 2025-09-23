Politie onderzoekt kogelinslag in woning te Wanica

  • September 23, 2025

De politie van bureau De Nieuwe Grond onderzoekt een incident waarbij een kogelinslag werd
ontdekt in een woning aan de Wim Anijsstraat in Wanica.

De bewoner verklaarde dat hij vorige week was teruggekeerd van vakantie. De volgende ochtend
merkte hij een gat in het plafond op, maar schonk daar aanvankelijk geen aandacht aan. Toen zijn
dochter tijdens het schoonmaken een projectiel op de vloer vond, werd duidelijk dat het om een
kogel ging. De man schakelde hierop direct de politie in.

Het projectiel is in beslag genomen en overgedragen aan de afdeling Forensische Opsporing.
Ook de recherche Midden is ingeschakeld voor verder onderzoek. De herkomst van de kogel en
de omstandigheden waaronder deze de woning binnendrong, worden nog onderzocht.
Bij het incident zijn geen gewonden gevallen.

