President Simons bij VN: “Werken als gelijken, leven als gelijken”

President Jennifer Simons heeft tijdens de 80ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties

(AVVN80) een krachtige oproep gedaan tot versnelde actie voor gendergelijkheid. Op maandag

22 september sprak zij als eerste vrouwelijke president van Suriname en eerste spreker namens

de lidstaten tijdens de High-level bijeenkomst ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de

Vierde Wereldvrouwenconferentie in Peking.

In haar toespraak benadrukte president Simons de historische rol van Surinaamse vrouwen in de

strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en economische vooruitgang. Tegelijkertijd wees zij op de

noodzaak om de belofte van gendergelijkheid waar te maken door politieke wil, toewijzing van

middelen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Volgens Simons betekende de conferentie van Peking dertig jaar geleden een keerpunt. “Dit

historische moment heeft niet alleen het glazen plafond doorbroken, maar ook de weg geopend

voor meisjes om te dromen van wat toen nog ongewoon werd geacht,” zei zij.

De president erkende dat Suriname vooruitgang heeft geboekt via wetgeving en gendergevoelig

beleid, maar wees ook op blijvende uitdagingen zoals economische ongelijkheid,

gendergerelateerd geweld en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leiderschap. Ook

waarschuwde zij voor nieuwe risico’s, waaronder de negatieve invloed van sociale media op het

zelfbeeld van jonge vrouwen.

Als prioriteiten noemde Simons de versterking van de toegang van meisjes tot STEM-onderwijs

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) en de bescherming van vrouwen en

meisjes tegen geweld. Zij sloot haar toespraak af met de woorden: “Werken als gelijken, leven

als gelijken. Als vrouw en man zijn we beter samen.”