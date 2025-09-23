President Simons bij VN: “Werken als gelijken, leven als gelijken”

President Jennifer Simons heeft tijdens de 80ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties
(AVVN80) een krachtige oproep gedaan tot versnelde actie voor gendergelijkheid. Op maandag
22 september sprak zij als eerste vrouwelijke president van Suriname en eerste spreker namens
de lidstaten tijdens de High-level bijeenkomst ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de
Vierde Wereldvrouwenconferentie in Peking.
In haar toespraak benadrukte president Simons de historische rol van Surinaamse vrouwen in de
strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en economische vooruitgang. Tegelijkertijd wees zij op de
noodzaak om de belofte van gendergelijkheid waar te maken door politieke wil, toewijzing van
middelen en gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Volgens Simons betekende de conferentie van Peking dertig jaar geleden een keerpunt. “Dit
historische moment heeft niet alleen het glazen plafond doorbroken, maar ook de weg geopend
voor meisjes om te dromen van wat toen nog ongewoon werd geacht,” zei zij.
De president erkende dat Suriname vooruitgang heeft geboekt via wetgeving en gendergevoelig
beleid, maar wees ook op blijvende uitdagingen zoals economische ongelijkheid,
gendergerelateerd geweld en de ondervertegenwoordiging van vrouwen in leiderschap. Ook
waarschuwde zij voor nieuwe risico’s, waaronder de negatieve invloed van sociale media op het
zelfbeeld van jonge vrouwen.
Als prioriteiten noemde Simons de versterking van de toegang van meisjes tot STEM-onderwijs
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) en de bescherming van vrouwen en
meisjes tegen geweld. Zij sloot haar toespraak af met de woorden: “Werken als gelijken, leven
als gelijken. Als vrouw en man zijn we beter samen.”