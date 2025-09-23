Boldewijn: inzet van gepensioneerden leidt tot hogere overheidsuitgaven

Bestuurskundige August Boldewijn ziet geen problemen in een mogelijke verhoging van de

pensioengerechtigde leeftijd in Suriname. Hij waarschuwt echter dat een dergelijke maatregel

juist zal zorgen voor hogere uitgaven voor de overheid, terwijl de financiële middelen

momenteel beperkt zijn.

Minister Marinus Bee van Binnenlandse Zaken stelde eerder dat mensen bij het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd zelf zouden moeten kunnen bepalen of zij doorwerken. Boldewijn

reageert kritisch en benadrukt dat het niet simpelweg gaat om populaire voorstellen: “De

overheid moet dan meer gaan betalen aan pensioenen dan voorheen. Op dit moment probeert de

overheid juist de middelen te beperken. Ik vind het gewoon komediantenspel,” zei hij in het

programma Bakana Tori.

Volgens Boldewijn kan voor degenen die na 60 jaar nog willen werken altijd een aparte regeling

worden getroffen buiten de Pensioenwet van 1972. “Als men nog de kracht bezit om te werken,

kan men een regeling krijgen voor een hoger of aanvullend pensioen. Daar is geen probleem

mee, maar er moet wel een wet komen die dit mogelijk maakt,” stelt hij.

Een praktisch voorbeeld is de groep gepensioneerde leerkrachten die het ministerie van

Onderwijs heeft gevraagd bij te springen vanwege het lerarentekort. Voor deze groep geldt dat zij

buiten het pensioen ook een salaris moeten ontvangen, gelijk aan dat van reguliere werknemers.

“Je kunt hen niet meer als gepensioneerden beschouwen, maar als werknemers,” aldus

Boldewijn.