Mexico leidt 143 Haïtiaanse militairen op ter bestrijding van bendegeweld

In het Mexicaanse San Miguel de los Jagüeyes, in de staat Mexico, hebben 143 Haïtiaanse
militairen een basisopleiding van acht weken afgerond. De training werd verzorgd door het
Mexicaanse leger in het kader van een bilaterale samenwerking met Haïti, gericht op het
versterken van de nationale veiligheidstroepen.
De groep bestond uit 128 mannen en 15 vrouwen. Tijdens de opleiding lag de nadruk op
zelfverdediging, wapengebruik en mensenrechten. De afsluitingsceremonie stond onder leiding
van luitenant-kolonel Juan Manuel Campos Rodríguez, directeur van het trainingscentrum.
De Haïtiaanse regering stuurde de militairen naar Mexico als onderdeel van haar strategie om het
land te stabiliseren. In Port-au-Prince, waar naar schatting 90 procent van de stad onder invloed
van criminele bendes staat, is de nood aan versterkte veiligheidscapaciteit hoog.
Na de ontbinding van het leger in 1995 herstelde Haïti pas in 2017 zijn strijdkrachten. Het land
kampt sindsdien met beperkte middelen, zwakke staatsstructuren en aanhoudend geweld. De
samenwerking met Mexico wordt daarom gezien als een belangrijke stap. Naast de inzet van een
multinationale missie onder leiding van Kenia, dragen de nieuw opgeleide soldaten bij aan de
opbouw van een sterker Haïtiaans leger dat beter in staat is de bevolking te beschermen.