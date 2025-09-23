Commewijne zonder water door uitgevallen SWM-pomp; watertrucks ingezet

Bewoners van Commewijne ondervinden momenteel problemen met de watervoorziening

vanwege een technische storing bij het Waterproductiecentrum La Liberté. Door de uitval van de

intakepomp staat de verpomping naar een groot deel van het verzorgingsgebied stil, waardoor

veel kranen droog blijven.

Volgens de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) draait het station in Meerzorg wel,

maar beschikt het niet over voldoende capaciteit om de volledige vraag op te vangen. Hierdoor

ervaren huishoudens slechts een geringe waterstraal of hebben zij helemaal geen water.

De SWM werkt dag en nacht aan een spoedreparatie en zet watertrucks in om de getroffen

wijken tijdelijk van water te voorzien. Het waterbedrijf vraagt begrip voor het ongemak en meldt

dat updates via de officiële kanalen worden gedeeld.