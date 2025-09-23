Commewijne zonder water door uitgevallen SWM-pomp; watertrucks ingezet

  • September 23, 2025

Bewoners van Commewijne ondervinden momenteel problemen met de watervoorziening
vanwege een technische storing bij het Waterproductiecentrum La Liberté. Door de uitval van de
intakepomp staat de verpomping naar een groot deel van het verzorgingsgebied stil, waardoor
veel kranen droog blijven.

Volgens de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM) draait het station in Meerzorg wel,
maar beschikt het niet over voldoende capaciteit om de volledige vraag op te vangen. Hierdoor
ervaren huishoudens slechts een geringe waterstraal of hebben zij helemaal geen water.

De SWM werkt dag en nacht aan een spoedreparatie en zet watertrucks in om de getroffen
wijken tijdelijk van water te voorzien. Het waterbedrijf vraagt begrip voor het ongemak en meldt
dat updates via de officiële kanalen worden gedeeld.

