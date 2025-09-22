Suriname presenteert zich op VN-top als klimaatleider en land in transitie

Tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York benadrukt
Suriname zijn bijzondere positie als een van de groenste landen ter wereld. President Jennifer
Simons voert daar het woord namens de Surinaamse delegatie en zet het land neer als zowel
carbon-negatief als een economie in ontwikkeling.
Volgens VN-klimaatchef Simon Stiell bevindt de wereld zich in een cruciale fase van de transitie
naar een groene economie. Hoewel de huidige klimaatplannen nog onvoldoende zijn om de 1,5-
gradendoelstelling van Parijs te halen, wordt er wereldwijd al meer dan 2 biljoen dollar
geïnvesteerd in duurzame energie, elektrische mobiliteit en groene infrastructuur. Stiell wijst
erop dat klimaatbeleid niet alleen om risico’s draait, maar ook om kansen: nieuwe banen, betere
gezondheid en innovatie.
Suriname sluit hierbij aan door zijn unieke troef uit te spelen: het behoort samen met Bhutan en
Panama tot de slechts drie landen die officieel carbon-negatief zijn. Met ruim 92% van het
landoppervlak bedekt door tropisch bos neemt Suriname meer CO₂ op dan het uitstoot. Dit
profiel opent de deur naar internationale steun, investeringen en samenwerkingen op het gebied
van natuurbeheer, klimaatfinanciering en duurzame ontwikkeling.
Tegelijkertijd benadrukt de regering dat Suriname zich ook ontwikkelt als opkomende olie- en
gasproducent. De inkomsten uit deze sector moeten de komende jaren bijdragen aan
economische groei, maar ook worden ingezet voor investeringen in duurzame pijlers zoals
landbouw, toerisme en onderwijs.
Met deze dubbele boodschap; klimaatleider én land in transitie, wil Suriname internationale
erkenning versterken en partnerschappen verdiepen. Het doel: een evenwichtige koers waarin
economische vooruitgang en duurzaam natuurbeheer hand in hand gaan.