Suriname presenteert zich op VN-top als klimaatleider en land in transitie

Tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York benadrukt

Suriname zijn bijzondere positie als een van de groenste landen ter wereld. President Jennifer

Simons voert daar het woord namens de Surinaamse delegatie en zet het land neer als zowel

carbon-negatief als een economie in ontwikkeling.

Volgens VN-klimaatchef Simon Stiell bevindt de wereld zich in een cruciale fase van de transitie

naar een groene economie. Hoewel de huidige klimaatplannen nog onvoldoende zijn om de 1,5-

gradendoelstelling van Parijs te halen, wordt er wereldwijd al meer dan 2 biljoen dollar

geïnvesteerd in duurzame energie, elektrische mobiliteit en groene infrastructuur. Stiell wijst

erop dat klimaatbeleid niet alleen om risico’s draait, maar ook om kansen: nieuwe banen, betere

gezondheid en innovatie.

Suriname sluit hierbij aan door zijn unieke troef uit te spelen: het behoort samen met Bhutan en

Panama tot de slechts drie landen die officieel carbon-negatief zijn. Met ruim 92% van het

landoppervlak bedekt door tropisch bos neemt Suriname meer CO₂ op dan het uitstoot. Dit

profiel opent de deur naar internationale steun, investeringen en samenwerkingen op het gebied

van natuurbeheer, klimaatfinanciering en duurzame ontwikkeling.

Tegelijkertijd benadrukt de regering dat Suriname zich ook ontwikkelt als opkomende olie- en

gasproducent. De inkomsten uit deze sector moeten de komende jaren bijdragen aan

economische groei, maar ook worden ingezet voor investeringen in duurzame pijlers zoals

landbouw, toerisme en onderwijs.

Met deze dubbele boodschap; klimaatleider én land in transitie, wil Suriname internationale

erkenning versterken en partnerschappen verdiepen. Het doel: een evenwichtige koers waarin

economische vooruitgang en duurzaam natuurbeheer hand in hand gaan.