Werkman zwaargewond na val van dak aan Welgedacht A weg

Aan de Welgedacht A weg is gisterochtend een 46-jarige man, K.S., zwaargewond geraakt nadat

hij tijdens renovatiewerkzaamheden van een dak viel.

Agenten van politiebureau De Nieuwe Grond troffen het slachtoffer met ernstig lichamelijk letsel

aan. Een ambulance bracht hem met spoed naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch

Ziekenhuis, waar hij ter observatie is opgenomen.

Volgens de eerste bevindingen verrichtte de man werkzaamheden op het dak van een woning

toen hij, om nog onbekende redenen, zijn evenwicht verloor en naar beneden viel.

De politie doet verder onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.