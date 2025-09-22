Werkman zwaargewond na val van dak aan Welgedacht A weg

  • September 22, 2025

Aan de Welgedacht A weg is gisterochtend een 46-jarige man, K.S., zwaargewond geraakt nadat
hij tijdens renovatiewerkzaamheden van een dak viel.
Agenten van politiebureau De Nieuwe Grond troffen het slachtoffer met ernstig lichamelijk letsel
aan. Een ambulance bracht hem met spoed naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch
Ziekenhuis, waar hij ter observatie is opgenomen.

Volgens de eerste bevindingen verrichtte de man werkzaamheden op het dak van een woning
toen hij, om nog onbekende redenen, zijn evenwicht verloor en naar beneden viel.

De politie doet verder onderzoek naar de exacte oorzaak van het ongeval.

