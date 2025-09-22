Politieagent overleden tijdens kermis in Moengo

  • September 22, 2025

De 51-jarige politieagent tweede klasse Harold Bree is zondagochtend levenloos aangetroffen en
met spoed naar de RGD-polikliniek in Moengo gebracht, waar zijn overlijden werd vastgesteld.

Volgens de Surinaamse politie bevond Bree zich rond 06.00 uur op het terrein van een kermis
aan de Abraham Crijnssenlaan in Moengo toen hij plotseling bewusteloos neerviel. Omstanders
handelden direct en brachten hem naar de polikliniek, maar een arts kon slechts zijn overlijden
constateren.

De voorlopige indicatie is dat Bree is overleden aan een acute hartinfarct.c

