Basisscholieren bouwen miniatuursteden en brengen erfgoed tot leven

Kinderen uit 27 basisscholen hebben dorpen en steden in miniatuur nagebouwd, compleet met

rotondes, bruggen, kerken en zelfs een ‘werkende’ waterput. De kunstwerken zijn tot 30

november te zien in het Kookhuis van Fort Zeelandia. Bezoekers reageren enthousiast op de vele

details, van een geldtransportwagen tot een historisch dorp zonder elektriciteit of auto’s.

De wedstrijd, onderdeel van het project Knutselen met Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname

(SGES), werd gewonnen door OS Kampong Baroe uit Saramacca met Udu Oso Animal Stad.

Herkenbare elementen zoals de Saramaccarivier en het oude Pireng-zwembad zijn erin verwerkt.

OS Pontbuiten behaalde de tweede plaats met De Groene Stad, terwijl OS Lust en Rust uit

Commewijne derde werd met Nyun Cawna.

De winnende scholen ontvingen geldprijzen voor eigen onderwijsprojecten: OS Kampong Baroe

investeert SRD 10.000 in een klaslokaal, OS Pontbuiten gebruikt SRD 7.500 voor de mediatheek

en OS Lust en Rust besteedt SRD 5.000 aan toiletfaciliteiten.

Volgens SGES-onderdirecteur Rachel Deekman maakt het miniatuurproject deel uit van het

Erfgoed Educatieproject. “We willen jongeren al vroeg betrekken bij de waardering van ons

erfgoed,” legt zij uit. Van de tien beste inzendingen zijn er acht tentoongesteld, en bezoekers

maken kans op prijzen door vragen over de maquettes te beantwoorden.