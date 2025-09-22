Surinaams belang centraal in nieuw buitenlands beleid, zegt minister Bouva

In aanloop naar de 80ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York benadrukt

minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking (BIS)

dat het vernieuwde Surinaamse buitenlands beleid volledig is gericht op het behartigen van

nationale belangen. De delegatie staat onder leiding van president Jennifer Simons, die inmiddels

veilig in New York is aangekomen.

Bouva legt uit dat Suriname voortaan een andere rol in de geopolitiek zal innemen: “Het

Surinaams belang staat voorop. Soevereiniteit, territorium en zelfbeschikkingsrecht zijn

kernwaarden. Tegelijkertijd hebben we respect voor anderen in de internationale arena.”

Het nieuwe beleid zet in op dialoog en bemiddeling. Suriname zal zich niet mengen in zaken die

het niet direct aangaan en kiest voor samenwerking op basis van wederzijds respect en voordeel.

“Eenzijdige benaderingen zijn achterhaald. Wij brengen onze agenda, en die staat centraal,”

aldus de minister.

De missie van de delegatie is helder: Suriname positief profileren en internationale erkenning

vergroten. Bouva roept de samenleving op om de delegatie te ondersteunen en benadrukt dat de

vruchten van het nieuwe beleid pas op termijn zichtbaar zullen zijn: “We zullen er alles aan doen

om Suriname te laten schijnen.”