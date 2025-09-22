Rellen bij kermis in Moengo: politie lost waarschuwingsschoten

De jaarlijkse kermis in Moengo is zondag in de vroege ochtend uitgelopen op ernstige
ongeregeldheden. De politie in het Oosten van Suriname moest ingrijpen toen een groep
relschoppers het feest verstoorde.
Volgens ooggetuigen ontstond de chaotische situatie toen meerdere bezoekers zich agressief
gedroegen op het terrein, dat sinds 22 augustus in gebruik was en zaterdagavond zijn laatste dag
kende. De situatie escaleerde zodanig dat de politie waarschuwingsschoten moest lossen om de
orde te herstellen.
Opvallend was dat ook enkele burgers schoten losten tijdens de onrust, maar ondanks de chaos
raakte gelukkig niemand gewond. In totaal werden ongeveer tien verdachten aangehouden. Na
verhoor kregen zij een ernstige waarschuwing en werden ze heengezonden.