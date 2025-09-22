Rellen bij kermis in Moengo: politie lost waarschuwingsschoten

De jaarlijkse kermis in Moengo is zondag in de vroege ochtend uitgelopen op ernstige

ongeregeldheden. De politie in het Oosten van Suriname moest ingrijpen toen een groep

relschoppers het feest verstoorde.

Volgens ooggetuigen ontstond de chaotische situatie toen meerdere bezoekers zich agressief

gedroegen op het terrein, dat sinds 22 augustus in gebruik was en zaterdagavond zijn laatste dag

kende. De situatie escaleerde zodanig dat de politie waarschuwingsschoten moest lossen om de

orde te herstellen.

Opvallend was dat ook enkele burgers schoten losten tijdens de onrust, maar ondanks de chaos

raakte gelukkig niemand gewond. In totaal werden ongeveer tien verdachten aangehouden. Na

verhoor kregen zij een ernstige waarschuwing en werden ze heengezonden.