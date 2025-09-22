Jeugdige aangehouden voor verspreiden van nep-porno van nicht via Telegram

De politie in Suriname heeft een minderjarige aangehouden nadat hij werd beschuldigd van
smaad, laster en het verspreiden van pornografisch materiaal. De jongen zou via het
socialmediaplatform Telegram nep-porno beelden van zijn nicht hebben gedeeld, waarbij hij haar
ook beledigend ‘banga’ noemde.
De aangeefster ontdekte de video nadat een vriend haar attendeerde op de virale verspreiding. In
de video waren beelden te zien die van haar TikTok-account kwamen, maar pornografisch van
aard waren en niet van haar afkomstig. Ze herkende haar neef, M.G., als dader, mede door het
gebruikte accounticoon en omdat hij zelf had toegegeven de beelden te hebben verspreid.
Volgens verklaringen handelde M.G. uit woede na een woordenwisseling tussen de moeder van
de aangeefster en hemzelf. Op woensdag 10 september werd hij op het politiebureau van
Mariënburg ontboden, waar hij de aantijgingen bekende.
De minderjarige is aangehouden ter voorgeleiding bij een Hulp Officier van Justitie en in
verzekering gesteld in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie. De zaak is
overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, waar het verdere onderzoek zal plaatsvinden.