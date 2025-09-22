Jeugdige aangehouden voor verspreiden van nep-porno van nicht via Telegram

De politie in Suriname heeft een minderjarige aangehouden nadat hij werd beschuldigd van

smaad, laster en het verspreiden van pornografisch materiaal. De jongen zou via het

socialmediaplatform Telegram nep-porno beelden van zijn nicht hebben gedeeld, waarbij hij haar

ook beledigend ‘banga’ noemde.

De aangeefster ontdekte de video nadat een vriend haar attendeerde op de virale verspreiding. In

de video waren beelden te zien die van haar TikTok-account kwamen, maar pornografisch van

aard waren en niet van haar afkomstig. Ze herkende haar neef, M.G., als dader, mede door het

gebruikte accounticoon en omdat hij zelf had toegegeven de beelden te hebben verspreid.

Volgens verklaringen handelde M.G. uit woede na een woordenwisseling tussen de moeder van

de aangeefster en hemzelf. Op woensdag 10 september werd hij op het politiebureau van

Mariënburg ontboden, waar hij de aantijgingen bekende.

De minderjarige is aangehouden ter voorgeleiding bij een Hulp Officier van Justitie en in

verzekering gesteld in overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie. De zaak is

overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken, waar het verdere onderzoek zal plaatsvinden.